شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر لليسار “

هبة بريس- الرباط

قدم مصطفي شناوي، البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد، استقالته من حزب الاشتراكي الموحد، بسبب بعد أيام قليلة عن إعلان نبيلة منيب الانسحاب من فيدرالية اليسار ودخولها غمار الانتخابات المقبلة تحت مظلة “الشمعة”.

وقال الشناوي في رسالة “مطولة ”، وجهها إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، بسبب ماقال عنه أنه ”عبث هذه الأخيرة، برصيد الحزب ومصداقيته وقوانينه ومؤسساته وبمناضليه وتَخَلّيها عن المسار الوحدوي في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي”( قال) أنه لايقبل “الاستمرار في المحاباة والسكوت عن التصرفات الرَّعناء لِمَن أوكِلَ إليها قيادة الحزب الاشتراكي الموحد والنطق باسمه، لكنها ارتدّتْ عن مبادئ اليسار وقِيَمِه، مُفَضِّلَة السعي وراء أهداف شخصية وضيقة مُستعمِلة ومستغِلّة كل المنابر بل أسوأها للترويج لخطابات شعبوية ومواقف غير صحيحة وغير منطقية وغير علمية ومتناقضة”.

وأضاف شناوي في رسالته لمنيب :” أنتِ التي بَوَّأكِ بعض مريديك صفة القداسة لأنك تملكين لوحدك الحقيقة وكل الحقيقة، أنتِ التي قُمتِ باختيارهم واحدا واحدا لكي يخدموا أهدابك ويمجّدونكِ كأيقونة كل الأزمنة ويمنحوكِ البطاقة البيضاء لكي تَطحَنين كل من يعارضك أو يعارِض مصالحك”.

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