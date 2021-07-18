النيران تلتهم “براريك” عشوائية بإيموزار كندر

2021-07-18 / 2:58 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

التهمت ألسنة النيران، اليوم السبت، براريك عشوائية بالقرب من سوق السبت الأسبوعي مخصصة للوجبات السريعة بإيموزار كندر.

وحسب ما أفادت به مصادر ” هبة بريس ” ، فإن هذا الحريق المهول، الذي شبّ في المكان السالف الذكر في ظروف غامضة والذي فتحت المصالح الأمنية بإيموزار كندر ، تحقيقا في شأنه، لم يخلّف خسائر بشرية؛ غير أنه كبّد عددا من الباعة بهذه السويقة، خسائر مادية بعد أن أتت ألسنة اللهب على براكاتهم وما كان مخزنا بها من سلع.

وأشارت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من محاصرة هذا الحريق رغم حضورهم في وقت متأخر

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