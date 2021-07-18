هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما

2021-07-18 / 2:25 مساءً
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هبة بريس- وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سواحل بنما، وفقا لبيانات من مراكز رصد الزلازل.

وقال معهد بنما: “أعلن معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات”.

وبحسب البيان، شعر سكان كوستاريكا والتي تبعد حوالي 168 كيلومترا من بنما، بهزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم دافاو أورينتال جنوبي البلاد.

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