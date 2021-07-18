غالي بلقصير

فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز سفر “فانواتو”

2021-07-18 / 12:41 مساءً
2
هبة بريس- الرباط

قالت صحيفة “الغارديان” أن من بين الشخصيات السياسية والعسكرية الذين حصلوا على جنسية دولة “فانواتو” يوجد قائد الدرك الجزائري السابق غالي بلقصير.

وأضاف المصدر ذاته أن بلقصير الذي كان أصدر قاض عسكري جزائري، أربعة أوامر بالقبض الدولي عليه بعدة تهم بينها تهمة “الخيانة العظمى” قد حصل على جنسية دولة ““فانواتو”، وهي أرخبيل جزر صغيرة يقع في المحيط الهادئ، تبيع جواز سفرها إلى رجال أعمال ومسؤولين سياسيين ومطلوبين بينهم من دول عربية، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص اشتروا “جوازات السفر الذهبية”.

وكانت المحكمة العسكرية بالجزائر، قد وجهت تهمة “الخيانة العظمى” لقائد الدرك الجزائري السابق مع ضابط آخر وعسكري سلمته تركيا للجزائر في وقت سابق.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر لليسار “

شناوي يستقيل من حزب الاشتراكي الموحد ويتهم منيب “بالتنكر…

2021-07-18 / 3:38 مساءً
Photo of “البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها لقاء للأحرار

“البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها…

2021-07-18 / 10:41 صباحًا
Photo of منيب : قرار سحب الترشيح المشترك جاء لانقاذ فيدرالية اليسار

منيب : قرار سحب الترشيح المشترك جاء لانقاذ فيدرالية…

2021-07-18 / 10:00 صباحًا
Photo of صحفي جزائري : النظام العسكري يتحمل مسؤولية تهديده للوحدة الوطنية

صحفي جزائري : النظام العسكري يتحمل مسؤولية تهديده للوحدة…

2021-07-18 / 9:03 صباحًا
Photo of الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة في الجزائر

الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة…

2021-07-17 / 3:33 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية : “شيء ما يتغير” في العلاقات بين الرباط ومدريد

صحيفة اسبانية : “شيء ما يتغير” في العلاقات بين…

2021-07-17 / 12:07 مساءً
Photo of “لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب “لشعب القبائل” وتطالبه بالتوضيح

“لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب…

2021-07-16 / 8:11 مساءً
Photo of بعد فضيحة”بن بطوش”.. صحيفة اسبانية : غالي سبق أن أقام باسبانيا تحت اسم “سيدي محمد عبد الليل”

بعد فضيحة”بن بطوش”.. صحيفة اسبانية : غالي سبق أن…

2021-07-16 / 7:35 مساءً
Photo of الرباط.. محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على طاولة مباحثات وزير الداخلية ونظيرته الايطالية

الرباط.. محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على طاولة مباحثات وزير…

2021-07-16 / 6:50 مساءً
Photo of “راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن بالجزائر

“راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن…

2021-07-16 / 6:33 مساءً

‫2 تعليقات

  1. حين نسمع بجنرالات هاربين، واخرون في السجون، ووزراء في السجون وووو نضن ان كل شيء في الجزائر فاسد، ينخر فيها الفساد الاداري والسياسي والمالي.مظاهرات شعبية في جل البلاد، كوارث في جميع المجالات، هذا يدل على النظام فاسد ولا يحسن التسيير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق