فرّ بمعلومات استخباراتية.. قائد الدرك الجزائري السابق يشتري جواز سفر “فانواتو”

هبة بريس- الرباط

قالت صحيفة “الغارديان” أن من بين الشخصيات السياسية والعسكرية الذين حصلوا على جنسية دولة “فانواتو” يوجد قائد الدرك الجزائري السابق غالي بلقصير.

وأضاف المصدر ذاته أن بلقصير الذي كان أصدر قاض عسكري جزائري، أربعة أوامر بالقبض الدولي عليه بعدة تهم بينها تهمة “الخيانة العظمى” قد حصل على جنسية دولة ““فانواتو”، وهي أرخبيل جزر صغيرة يقع في المحيط الهادئ، تبيع جواز سفرها إلى رجال أعمال ومسؤولين سياسيين ومطلوبين بينهم من دول عربية، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص اشتروا “جوازات السفر الذهبية”.

وكانت المحكمة العسكرية بالجزائر، قد وجهت تهمة “الخيانة العظمى” لقائد الدرك الجزائري السابق مع ضابط آخر وعسكري سلمته تركيا للجزائر في وقت سابق.

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