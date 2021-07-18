فاطمة الحساني

“البام” يجمد عضوية رئيسة مجلس جهة الشمال بعد حضورها لقاء للأحرار

2021-07-18 / 10:41 صباحًا
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

قرر حزب الاصالة والمعاصرة، تجميد عضوية فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة – تطوان-الحسيمة، وذلك إثر حضورها لقاء حزبيا للتجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير.

وبحسب مصادر مطلعة فقد قرر الأمين العام لحزب “الجرار” عبد اللطيف وهبي، تجميد عضوية رئيسة جهة “الشمال” بناء على عدد من التصرفات المخالفة للضوابط والقوانين المعمول بها داخل البام، لاسيما المتعلقة بقواعد التنسيق على مستوى الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وكشف قرار حزب الاصالة والمعاصرة أن رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ممنوعة من ممارسة أي نشاط تحت اسم “الجرار”، كما لم تعد لها أية صفة تمثيلية للحزب مع السلطات المحلية وذلك على بعد أيام قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتحدثت مصادر متطابقة عن التحاق الحساني بحزب التجمع الوطني للاحرار بحجة حضورها لقاء حزبيا للحمامة بمدينة أكادير أطره رئيس الحزب عزيز أخنوش لتقديم المرشحين للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا خلال شهر شتنبر المقبل.

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