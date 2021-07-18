منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

منيب : قرار سحب الترشيح المشترك جاء لانقاذ فيدرالية اليسار

2021-07-18 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن قرار سحب الترشيح المشترك جاء لإنقاذ فدرالية اليسار بعد تباين في وجهات النظر بين مكوناتها.

وأكدت منيب في برنامج “مواجهة للإقناع” على قناة ميدي 1 تيفي، مساء أمس السبت، أن هناك قرصنة لقرار الحزب من طرف بعض أعضاءه كانوا خارج القانون، بالإضافة الى تواطؤ بين مكونات فيدرالية اليسار مع أشخاص من التيار الذي يريد تسريع الاندماج.

وأضافت منيي قائلة :” لم نقم بآي وقفة لتقييم عمل فيدرالية اليسار منذ تأسيسيها، ولم نعمل على وقفة تقييمة وتقويمية لمسار الفيدرالية، ولم نستطع داخل الحزب إلى الوصول الى المواطنة الحزبية”.

وأردفت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد قائلة: ” رفاقنا في الحزب وقفوا في قراءة أصولية حرفية حول ما جاء في تقارير المؤتمر الاخير حول “الاندماج في افق الزمن المنظور ” ولم يجتهدوا مؤكدة ان المرحلة تقتضي اجتهادا كبيرًا والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات”.

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