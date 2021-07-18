صحفي جزائري : النظام العسكري يتحمل مسؤولية تهديده للوحدة الوطنية
هبة بريس- الرباط
قال الصحفي الجزائري وليد كبير، أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يتحمل وحده مسؤولية تهديد الوحدة الوطنية ، مادام أنه يدعم الانفصال منذ 46 سنة ضد المملكة المغربية.
وأضاف الصحفي المعروف بموضوعيته في تناول القضايا الاقليمية وانتقاد الوضع الداخلي في الجزائر، أنه مثلما يدافع الجزائريون عن وحدتهم الوطنية فان المغاربة من حقهم أيضا الدفاع عن سيادة أراضيهم.
وتابع وليد في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلا :”من يسكت على دعم النظام لنزعة الانفصال في المغرب عليه أن لا يستغرب في حال دعم المغاربة للإنفصال في الجزائر “.
وأردف الصحفي الجزائري قائلا :” إذن فالحل هو احترام وحدة وسيادة أراضي كل بلد وان يتم الضغط على النظام من اجل وقف دعمه لجماعة انفصالية ارهابية واقصد هنا جبهة البوليساريو”
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5 تعليقات
فعلا مادام الجزاءريون يدافعون عن وحدتهم الثرابية، فالمغاربة أيضا لهم الحق في الدفاع عن وحدة اراضيه، والجزائر تدعم انفصالي البوليزاريو ضد وحدة اراضينا مند 47 سنة، فلا غرابة ان ندعم أيضا شعب القبايل ضد الجزائر، ام حلال عليهم وحرام علينا؟
صحافي موضوعي نزيه انطلق من الواقع اذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة .
تصريح ممتاز وموضوعي
لو وجد اناس مثل هذا الصحفي في نظام الحكم الجزائري لتوحيد المغرب الكبير
ما فعله النظام العسكري الجزائري لن يغتفر و الدمار قادم نحوه، دم شهداء المغرب غالي جدا و لن نفرط فيه