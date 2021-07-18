ميناء طنجة المتوسط..ضبط سيارة محملة ب118 كلغ من “الحشيش”

2021-07-18 / 8:36 صباحًا
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالميناء المتوسطي بتنسيق مع عناصر الجمارك بتاريخ 14 يوليوز الجاري ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والتهريب الدولي للمخدرات عبر نقطة جمركية .

وقد جرى توقيف المعني بالامر وهو مواطن مغربي في الوقت الذي كان يحاول السفر والمغادرة نحو الخارج متن سيارة نفعية ذات ترقيم اجنبي ،حيث أسفرت عملية المراقبة و التفتيش الدقيق التي خضعت لها السيارة بواسطة جهاز السكانير من ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي 118 كيلوغرام كانت مخبأ ة و مدسوسة باحكام تحت الصندوق الخلفي لتلك السيارة.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن بافي المتورطين المفترضين وكذا الامتدادات الوطنية والدولية المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.

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