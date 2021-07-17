بالرغم من قرارات الحجر.. الجالية المغربية تستمر في التوافد قبل عيد الأضحى

2021-07-17 / 11:46 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من القرارات التي أصدرتها السلطات المغربية و التي فرضت من خلالها الحجر الصحي المنزلي على أصحاب الجنسية المغربية الوافدين من الدول المصنفة في اللائحة “ب” ، يستمر توافد مغاربة المهجر بشكل مكثف بمختلف معابر الولوج و خاصة الجوية و البحرية.

و تعيش مختلف المطارات و الموانئ بعدد من المدن المغربية حالة استنفار و ضغط كبيرين بفعل التوافد القياسي لمغاربة المهجر على الوطن قبيل عيد الأضحى و الذي يأتي هذا العام في ظروف خاصة و اسثتنائية.

و لم يجد عدد كبير من مغاربة الخارج تذاكر طيران تسمح لهم بدخول الوطن في ظل الحجوزات الكبيرة و التي أدت لنفاذ التذاكر المعروضة من قبل شركة الخطوط الملكية المغربية و كذا عدد من الشركات التي تؤمن الربط الجوي بين المغرب و بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.

و كذلك الأمر نفسه بالنسبة لمحطات العبور البحرية، حيث و بالرغم من تعاقد المغرب مع شركة توفر خدمة العبور غير أن الطلب الكبير ساهم في ضغط غير اعتيادي على مواقع الحجوزات و التي تعطلت في أكثر من مناسبة.

 

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