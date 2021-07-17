الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

2021-07-17 / 11:25 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء 

تمكن فريق الأهلي المصري من الفوز بدوري أبطال إفريقيا، بتغلبه في المباراة النهائية على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، وذلك على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و بهاته الثلاثية ، ضمن نادي “القرن” لقبه العاشر في عصبة الأبطال الإفريقية ، ليحافظ بذلك رفاق بدر بانون على اللقب الأغلى قاريا للنسخة الثانية على التوالي.

و سيطر الأهلي على مجريات اللقاء النهائي الذي استضافه المغرب ليكون بذلك ممثلا لأفريقيا في بطولة العابم للأندية  و كذلك ليواجه الرجاء الرياضي بطل الكاف في نهائي السوبر الأسمر.

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تعليق واحد

  1. هنيىا للشعب المصري الشقيق من المغرب بفوزه بهذا اللقب الافريفي المستحق فالشعب المغربي كله مسرور بهذا النصر العظيم تحيى مصر ويحيى المغرب دامت المحبة بين الاشقاء

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