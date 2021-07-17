لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

2021-07-17 / 10:57 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الاتحاد الإفريقي صباح اليوم السبت تفاصيل مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية.

و حسب ما أكد فوزي لقجع خلال مداخلته اليوم أمام موتسيبي رئيس الكاف، فالمشروع سيكلف ما قيمته مليار دولار و سيساهم في تغيير خارطة طريق كرة القدم الإفريقية.

و أوضح فوزي لقجع أمام رئيس الكاف و أعضاء الاتحادات القارية أن مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية، سيكون بتكلفة مالية تناهز مليار دولار و سيكون أحد المشاريع الرائدة لتنمية و تطوير اللعبة في العالم، و سيغير وجه الكرة بالقارة التي تتنفس كرة القدم شغفا.

هذا و كان باتريس موتسيبي رئيس الكاف قد أعلن قبل شهرين أنه منح مهمة إدارة مشروع تطوير كرة القدم الإفريقية بميزانية مليار دولار أمريكي لفوزي لقجع نظير كفاءته و تجربته في مثل هاته المشاريع و خاصة بالمغرب الذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

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تعليق واحد

  1. الرجل الان عن احترافية كبيرة في المجال والدليل التحولات في المغرب .افريقيا قارة مغبونة كرويا و جواهرنا تشع في بقاع العالم صانعة الفرجة تخيلوا بطولات قوية كالليغا او البندسليغ في افريقيا حلم نعم ولكن لما لا الخام موجود ينقص التمويل ومن يسهر على تحقيق احلامنا نحن الافارقة

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