لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

2021-07-17 / 10:57 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الاتحاد الإفريقي صباح اليوم السبت تفاصيل مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية.

و حسب ما أكد فوزي لقجع خلال مداخلته اليوم أمام موتسيبي رئيس الكاف، فالمشروع سيكلف ما قيمته مليار دولار و سيساهم في تغيير خارطة طريق كرة القدم الإفريقية.

و أوضح فوزي لقجع أمام رئيس الكاف و أعضاء الاتحادات القارية أن مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية، سيكون بتكلفة مالية تناهز مليار دولار و سيكون أحد المشاريع الرائدة لتنمية و تطوير اللعبة في العالم، و سيغير وجه الكرة بالقارة التي تتنفس كرة القدم شغفا.

هذا و كان باتريس موتسيبي رئيس الكاف قد أعلن قبل شهرين أنه منح مهمة إدارة مشروع تطوير كرة القدم الإفريقية بميزانية مليار دولار أمريكي لفوزي لقجع نظير كفاءته و تجربته في مثل هاته المشاريع و خاصة بالمغرب الذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

2021-07-17 / 11:25 مساءً
Photo of التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري

التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة…

2021-07-17 / 7:28 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

2021-07-17 / 11:36 صباحًا
Photo of فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة الوطنية الاحترافية

فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة…

2021-07-15 / 10:59 مساءً
Photo of رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من نهايته

رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من…

2021-07-14 / 11:26 مساءً
Photo of اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

2021-07-14 / 7:18 مساءً
Photo of ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

2021-07-14 / 7:07 مساءً
Photo of الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

2021-07-13 / 8:08 مساءً
Photo of الرئيس الإيطالي يستقبل أبطال أمم أوروبا

الرئيس الإيطالي يستقبل أبطال أمم أوروبا

2021-07-12 / 7:58 مساءً
Photo of إساءات عنصرية ضد ثلاثي إنكلترا.. وجونسون يعلق

إساءات عنصرية ضد ثلاثي إنكلترا.. وجونسون يعلق

2021-07-12 / 9:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق