لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الاتحاد الإفريقي صباح اليوم السبت تفاصيل مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية.

و حسب ما أكد فوزي لقجع خلال مداخلته اليوم أمام موتسيبي رئيس الكاف، فالمشروع سيكلف ما قيمته مليار دولار و سيساهم في تغيير خارطة طريق كرة القدم الإفريقية.

و أوضح فوزي لقجع أمام رئيس الكاف و أعضاء الاتحادات القارية أن مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول الإفريقية، سيكون بتكلفة مالية تناهز مليار دولار و سيكون أحد المشاريع الرائدة لتنمية و تطوير اللعبة في العالم، و سيغير وجه الكرة بالقارة التي تتنفس كرة القدم شغفا.

هذا و كان باتريس موتسيبي رئيس الكاف قد أعلن قبل شهرين أنه منح مهمة إدارة مشروع تطوير كرة القدم الإفريقية بميزانية مليار دولار أمريكي لفوزي لقجع نظير كفاءته و تجربته في مثل هاته المشاريع و خاصة بالمغرب الذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

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