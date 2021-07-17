المغرب يمر للسرعة القصوى و يلقح الشباب أصحاب 30 سنة

2021-07-17 / 9:46 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن المغرب ماض بشكل جيد في تسريع الحملة الوطنية للتلقيح من حلال توسيع استفادة الشباب بين 30 و 34 سنة من التلقيح.

و أفادت وزارة الصحة بأنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية المتراوحة ما بين 30 و34 سنة.

ودعت الوزارة، ضمن بلاغ لها، الساكنة التي توصلت برسائل نصية تحدد مكان وزمان أخذ جرعة اللقاح بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها، كما ذكرت الفئات المستهدفة الأخرى التي لم تتلقح بعد، بأن تسارع إلى إرسال رقم البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة إلى الرقم المجاني 1717 أو عبر بوابة www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

ولضمان حسن سير عملية التلقيح الوطنية بشكل سلسل، تخبر الوزارة كافة المواطنات والمواطنين، بأن مراكز التلقيح ستفتح أبوابها يومي الخميس والجمعة ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى يتسنى للساكنة المبرمج تاريخ جرعاتها في هذه الأيام بأن تستفيد من اللقاح.

و يتوقع أن يتحصل المغرب بداية الأسبوع القادم على قرابة 4 ملايين جرعة لقاح سينوفارم من دولة الصين، علما أنه خلال هذا الأسبوع توصل بدفعتين من اللقاح كل منهما بكمية مليوني جرعة نقلتها طائرات الخطوط الملكية المغربية.

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تعليق واحد

  1. ولكن على وزارة الصحة ان تتدكر ان هناك اطراف اخرى في عملية التلقيح لا يستفيدون من تعويض ولا هم يحزنون ولا عطل ولا اجازات ادارية

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