نقابة البيجيدي تدعو المتفرغين للالتحاق بمقرات العمل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية اتخاذ جميع التدابير للالتحاق بمقرات العمل وانهاء منطق التفرغ النقابي.

وكشف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان في مراسلة عممها على الكتاب الجهويين لنقابته، عن تفاصيل الاجراء المذكور، داعيا كل متفرعي الجامعة اتخاذ جميع التدابير للالتحاق بمقرات العمل في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء مع الوزارة بخصوص تجديد تفرغات الجامعة.

وفي المقابل، وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية بسطات، عبد القادر باكير، في اتصال بهبة بريس (وصف) الأمر بالاجراء الطبيعي، مشيرا أن نقابته كانت تضم 50متفرغا على حسب 100مندوب، والآن أصبحت النقابة ذاتها تضم 27مندوبا، وبالتالي، فإن تحديد عدد المتفرغين المنتمين لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي وموظفات التعليم، سيتم خلال الاجتماع المقبل مع الوزارة على حد تعبيره.

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