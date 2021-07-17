نقابة البيجيدي تدعو المتفرغين للالتحاق بمقرات العمل

2021-07-17 / 9:38 مساءً
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية اتخاذ جميع التدابير للالتحاق بمقرات العمل وانهاء منطق التفرغ النقابي.

وكشف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان في مراسلة عممها على الكتاب الجهويين لنقابته، عن تفاصيل الاجراء المذكور، داعيا كل متفرعي الجامعة اتخاذ جميع التدابير للالتحاق بمقرات العمل في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء مع الوزارة بخصوص تجديد تفرغات الجامعة.

وفي المقابل، وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية بسطات، عبد القادر باكير، في اتصال بهبة بريس (وصف) الأمر بالاجراء الطبيعي، مشيرا أن نقابته كانت تضم 50متفرغا على حسب 100مندوب، والآن أصبحت النقابة ذاتها تضم 27مندوبا، وبالتالي، فإن تحديد عدد المتفرغين  المنتمين لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي وموظفات التعليم،  سيتم خلال الاجتماع المقبل  مع الوزارة على حد تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمزازي يفتتح المنتجع السياحي الخاص بنساء ورجال التعليم بأكادير

أمزازي يفتتح المنتجع السياحي الخاص بنساء ورجال التعليم بأكادير

2021-07-17 / 7:41 مساءً
Photo of أمزازي يعطي انطلاق تعميم مشروع المؤسسة على الصعيد الوطني

أمزازي يعطي انطلاق تعميم مشروع المؤسسة على الصعيد الوطني

2021-07-17 / 4:47 مساءً
Photo of الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة في الجزائر

الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة…

2021-07-17 / 3:33 مساءً
Photo of أمزازي يتتبع استعدادات الدخول المدرسي المقبل بإقليم تطوان

أمزازي يتتبع استعدادات الدخول المدرسي المقبل بإقليم تطوان

2021-07-16 / 7:10 مساءً
Photo of محلل سياسي : النفخ في نسبة النجاح في الباكالوريا فعل مقصود

محلل سياسي : النفخ في نسبة النجاح في الباكالوريا…

2021-07-16 / 9:09 صباحًا
Photo of مجلس النواب يصادق بالإجماع على إلحاق المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد

مجلس النواب يصادق بالإجماع على إلحاق المتعاقدين بالصندوق المغربي…

2021-07-15 / 1:35 مساءً
Photo of مندوبية السجون: نسبة نجاح السجناء في البكالوريا بلغت 54.55 في المائة

مندوبية السجون: نسبة نجاح السجناء في البكالوريا بلغت 54.55…

2021-07-14 / 5:07 مساءً
Photo of مسؤول : المغرب كسب رهان تنظيم امتحانات الباكالوريا

مسؤول : المغرب كسب رهان تنظيم امتحانات الباكالوريا

2021-07-14 / 4:52 مساءً
Photo of تعليم عن بعد.. تتويج المبادرات المتميزة خلال فترة الحجر الصحي

تعليم عن بعد.. تتويج المبادرات المتميزة خلال فترة الحجر…

2021-07-14 / 12:41 مساءً
Photo of الجديدة تحتفي في عرس بهيج بأبنائها التلاميذ الذين صنعوا التميز في امتحانات البكالوريا + فيديو

الجديدة تحتفي في عرس بهيج بأبنائها التلاميذ الذين صنعوا…

2021-07-12 / 8:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق