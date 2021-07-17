أزرو.. انتشار الأزبال في الأماكن العمومية يُثير استياء الساكنة و زوارها

2021-07-17 / 9:23 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تعيش مدينة أزرو ، التابعة ترابيا لإقليم لإفران، على وقع انتشار كبير للنفايات في مختلف الأحياء، حيث تحولت شوارعها وأزقتها إلى مطارح صغيرة للأزبال، ما بات يقض مضجع السكان كما تبينه الصورة في واضحة النهار ظهر اليوم السبت.

وتحولت شوارع مدينة أزرو، إلى تجمع للنفايات على مستوى جميع الأزقة وبجانب حاويات الأزبال؛ وهو ما أغضب المواطنين والجالية  بهذه المدينة، الذين باتوا يطالبون بإنقاذهم من الروائح الكريهة المنبعثة منها.

وانتقل الغضب من صفوف السكان إلى بعض المنتخبين بالمعارضة  بالمجلس الجماعي، الذين باتوا ممتعضين بدورهم من طريقة تدبير الجماعة لهذا الملف وصاروا يصبون جام غضبهم على الرئيس حسب مصدر هبة بريس.

وفي سياق الموضوع، وحسب ذات المصدر، نوهت فعاليات المجتمع المدني بأزرو بمجهودات العامل بخصوص تتبعه لأوراش مشاريع البنية التحتية التي لقيت استحسانا من طرف الساكنة .

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تعليق واحد

  1. نظافة المدينة مسؤولية مشتركة بين المسؤولين و المواطنين و المجتمع المدني ,هل عمال النظافة تؤدي عملها على أحسن وجه ؟ هل المواطنون يساهمون في وضع الازبال في أماكنها و المساهمة قدر المستطاع في نظافة الأحياء؟ هل المجتمع المدني يقوم بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين على سبيل المثال حث المواطنين عدم رمي الأزبال خارج حاويات الأزبال ,عمل تطوعي لنظافة الأحياء من غرس النباتات و تنظيف و كنس الاماكن المتسخة بالأحياء بالمساهمة مع أبناء الأحياء ؟؟

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