أمزازي يفتتح المنتجع السياحي الخاص بنساء ورجال التعليم بأكادير
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أشرف وزير التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم السبت 17 يوليوز الجاري، بمعية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، و والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير ادوتنان ، و يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والكتاب العامين للقطاعات الثلاثة، اليوم، على مراسم حفل تدشين المنتجع السياحي الجديد “زفير أكادير” الخاص بنساء ورجال التربية والتكوين.
ويأتي إنجاز هذه المنشأة السياحية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والذي يولي لأسرة التربية والتكوين عناية خاصة، والتي عملت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على ترجمتها ببرامج اجتماعية مختلفة ونوعية من أجل المساهمة في تحفيز الأطر التربوية والإدارية لتحسين أدائها خدمة لما فيه المصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا.
كما يأتي حدث تدشينها، كذلك، بعد مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، مؤخرا، على مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومن المرتقب أن يشرع هذا المنتجع في تقديم خدماته لفائدة المصطافين من أسرة التربية والتكوين ابتداء من يوم الاثنين 26 يوليوز 2021.
إلى ذلك، يندرج إحداث هذا المنتجع في إطار خطة عمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للعشرية 2018-2028، والتي تضع من بين أولوياتها ضرورة الارتقاء بعروض الاصطياف والترفيه الموجهة إلى منخرطيها من أسرة التربية والتكوين وأسرهم، كما جاء لينضاف إلى 3 مركبات سياحية تم خلقها بكل من مراكش والجديدة وإفران.
5 تعليقات
هو منتجع خاص لنساء ورجال التعليم لكن سيستفيد منه الغير على غرار مراكش وازمور وافران الأطر التعليمية فيجب أن تتغيب عن العمل لكي تستفيد من مثل هذه المنشات لان ايام العطل تكون محجوزة مسبقا.
غير صحاب التعليم،لي خدامين؟!
هما اقل الناس تيخدمو!!!!
وىغما ذلك،مسكتوش من شكوى ولبكا
واش اللي عندو السلم 10عندو القدرة يمشي ليه…. قليك تحفيز الاطر التربوية… ههههه.
وعم لرجال التعليم ولكن حينما نطلب الاستفادة يقولون لنا واش نتا فط التعليم؟؟ ؟مكايناش البلاصة كلشي عامر ويجط واحد اخر من اذقطاعات الاخرى ويستفيد
السؤال من يستفيد من هذا الصرح تبين ان اسرة التعليم رفعت تظلمات لاقصائها