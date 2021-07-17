التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري

2021-07-17 / 7:28 مساءً
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعادل مثير ذاك الذي انتهت به قمة اولمبيك أسفي و الرجاء الرياضي و التي احتضنها ملعب المسيرة بأسفي.

و شهد اللقاء تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين بمعدل هدفين لكل منهما، حيث بادر الرجاء لافتتاح النتيحة بهدف بين مالانغو قبل أن يعدل العطوشي النتيجة لصالح المسفيويين.

و أضاف وليد الصبار الهدف الثاني القرش المسفيوي بالرغم من النقض العديدي لفريقه بعد طرد أحد لاعبيه، قبل أن يعدل للنسور الكونغولي فابريس نغوما في اخر أنفاس المباراة.

و بهذا التعادل رفع الرجاء رصيده من النقاط ل53 نقطة في المركز الثاني بالبطولة، بفارق ست نقاط عن الجيش الذي ماتزال تنقصه مباراة واحدة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

2021-07-18 / 7:54 مساءً
Photo of اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

2021-07-18 / 7:08 مساءً
Photo of الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

2021-07-17 / 11:25 مساءً
Photo of لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة…

2021-07-17 / 10:57 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

2021-07-17 / 11:36 صباحًا
Photo of فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة الوطنية الاحترافية

فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة…

2021-07-15 / 10:59 مساءً
Photo of رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من نهايته

رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من…

2021-07-14 / 11:26 مساءً
Photo of اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

2021-07-14 / 7:18 مساءً
Photo of ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

2021-07-14 / 7:07 مساءً
Photo of الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

الجيش الملكي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

2021-07-13 / 8:08 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق