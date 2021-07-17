التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تعادل مثير ذاك الذي انتهت به قمة اولمبيك أسفي و الرجاء الرياضي و التي احتضنها ملعب المسيرة بأسفي.
و شهد اللقاء تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين بمعدل هدفين لكل منهما، حيث بادر الرجاء لافتتاح النتيحة بهدف بين مالانغو قبل أن يعدل العطوشي النتيجة لصالح المسفيويين.
و أضاف وليد الصبار الهدف الثاني القرش المسفيوي بالرغم من النقض العديدي لفريقه بعد طرد أحد لاعبيه، قبل أن يعدل للنسور الكونغولي فابريس نغوما في اخر أنفاس المباراة.
و بهذا التعادل رفع الرجاء رصيده من النقاط ل53 نقطة في المركز الثاني بالبطولة، بفارق ست نقاط عن الجيش الذي ماتزال تنقصه مباراة واحدة.
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2 تعليقات
بالرغم من النقض العديدي
بالرغم من النقض العديدي ……
ارقدوا يا لغويي لغة الصاد والضاد في امن وامان