التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعادل مثير ذاك الذي انتهت به قمة اولمبيك أسفي و الرجاء الرياضي و التي احتضنها ملعب المسيرة بأسفي.

و شهد اللقاء تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين بمعدل هدفين لكل منهما، حيث بادر الرجاء لافتتاح النتيحة بهدف بين مالانغو قبل أن يعدل العطوشي النتيجة لصالح المسفيويين.

و أضاف وليد الصبار الهدف الثاني القرش المسفيوي بالرغم من النقض العديدي لفريقه بعد طرد أحد لاعبيه، قبل أن يعدل للنسور الكونغولي فابريس نغوما في اخر أنفاس المباراة.

و بهذا التعادل رفع الرجاء رصيده من النقاط ل53 نقطة في المركز الثاني بالبطولة، بفارق ست نقاط عن الجيش الذي ماتزال تنقصه مباراة واحدة.

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