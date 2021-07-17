عيد الأضحى يعيد الحياة ل “ولاد زيان” وسط استنفار كبير

2021-07-17 / 6:39 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء*

مع بداية العد التنازلب لعيد الأضحى المبارك و الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، عادت الحركية لمحطة اولاد زيان و التي أعيد افتتاحها قبل حوالي أسبوعين.

و شهدت محطة ولاد زيان بقلب العاصمة الاقتصادية طيلة الأيام الأخيرة إقبالا كثيفا بسبب رغبة عدد كبير من قاطني الدار البيضاء في السفر لتزجية عطلة العيد مع ذويهم.

و انتشر عناصر الأمن و القوات المساعدة و عناصر السلطة المحلية بمختلف درجاتهم بكل جنبات المحطة الطرقية أولاد زيان لتأمين عملية تنقل المسافرين و الحرص على تطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بهذا الخصوص.

و بالرغم من المراقبة الصارمة، غير أن توافد عدد كبير من المسافرين على هذا الفضاء الحيوي ساهم في بعض من الفوضى خاصة بسبب تعمد بعض أصحاب شركات النقل و “الكورتية” الرفع من سعر التنقل

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