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تسجيل 2853 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

2021-07-17 / 4:24 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2853 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 555488 حالة في المغرب.

وقالت الوزارة “إن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 23413 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6619410 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي ”

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 9434

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