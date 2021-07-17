تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

هبة بريس ـ وكالات

ذكرت وزارة الصحة التونسية، يوم الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وتعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن “عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية”.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.

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