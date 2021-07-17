الإفراج عن معتقلين والقبض على متظاهرين جدد.. حلقة مفرغة في الجزائر

2021-07-17 / 3:33 مساءً
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هبة بريس ـ الراط

كان واضحا ان الجزائر تحاول تسويق سلكها طي صفحة الإعتقالات والمتابعات الكيدية وذلك بعد ، الإفراج عن 101 معتقل شاركوا فيما بات يعرف باحتجاجات “الحراك الشعبي”

السلطات الأمنية بالجزائر سارعت إلى اعتقال عشرات المحتجين مرة أخرى في جنوب البلاد، مما بات يطرح الكثير من الأسئلة بشأن تعامل النظام الحالي مع حرية التعبير والتظاهر، وفقا للعديد من المحللين والحقوقيين.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن اعتقال السلطات الجزائرية عشرات الشبان العاطلين عن العمل في حملة ملاحقة بعد اشتباكات جنوب البلاد، حسب ما أعلنته جماعة حقوقية يوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات اندلعت في ولاية ورقلة الجنوبية الغنية بالنفط الجنوبية، حيث أضرم شبان النار في إطارات السيارات وأوقفوا وسائل النقل العام في بلدات أخرى.

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تعليق واحد

  1. نطلب من منظمة الامم لحقوق الانسان لتدخل لتحمي اخواننا الجزاءيرين من بطش النظام العسكري وانفق جميع عاءدات النفط على الجمهورية الوهمية وترك ابناء الوطن بدون شغل وماء

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