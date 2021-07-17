باريس سان جيرمان يعلن إصابة ظهيره المغربي بكورونا

هبة بريس ـ وكالات

أصيب ظهير باريس سان جرمان الفرنسي، الدولي المغربي أشرف حكيمي، بفيروس كورونا وهو يخضع حالياً للحجر الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس السبت.

وشارك حكيمي (22 عاما) للمرة الأولى مع فريق العاصمة الفرنسية الأربعاء في مباراة ودية فاز فيها سان جرمان على فريق لومان من الدرجة الثالثة، بعد انتقاله الأسبوع الماضي من إنتر الإيطالي في مقابل 60 مليون يورو (71 مليون دولار).

وغاب حكيمي السبت عن مباراة تحضيرية مع فريق شامبلي من الدرجة الثالثة أيضاً، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب في مباراتي الأسبوع المقبل مع أوغبسورغ وجنوى.

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