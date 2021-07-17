أول لائحة مستقلة للانتخابات الجماعية بأكادير تظهر للوجود
الصورة من الارشيف

أول لائحة مستقلة للانتخابات الجماعية بأكادير تظهر للوجود

2021-07-17 / 2:21 مساءً
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احمد وزروتي: هبة بريس

لازالت حرب التزكيات والبحث عن مواقع مهمة في الترتيب ضمن اللوائح المرشحة للانتخابات الجماعية بأكادير، تسيطر على المشهد السياسي بمدينة أكادير.
فقد علمت هبة بريس من مصادر جد عليمة أن مجموعة من الأطر والمهندسين ومفتشي المالية والأساتذة، والذين لهم تأثير داخل الحقل الجمعوي والاجتماعي والسياسي بالمدينة ، يستعدون للترشح للانتخابات الجماعية بأكادير من خلال لائحة مستقلة يتزعمها، حسب مصادرنا الحصرية، المقاول اللذي دخل في صراعات قانونية كبرى مع المجلس الجماعي الحالي في صفقتي مربد بيجوان والمسبح البلدي لأنزا.

وأضافت مصادرنا أن أصحاب هذه المبادرة أطلقوا على لائحتهم اسم ” لائحة الانبعاث”.

وشددت مصادرنا على قوة هذه اللائحة اعتبارا للأسماء الوازنة التي تضم، والتي لها باع كبير في مجموعة من المجالات ، حيث تعرف تجاوبا كبيرا مع المواطنين الذين يشكلون القاعدة الانتخابية الكبرى بالمدينة.

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