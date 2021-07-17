المغرب يتوصل بمليوني جرعة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني

هبة بريس ـ الرباك

علم ان المغرب توصل اليوم السبت بمليوني جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقالت مصادرة جيدة الإطلاع ان طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توجهت أمس الجمعة إلى، لجلب مليوني جرعة من لقاحات سينوفارم، وعادت اليوم السبت محملة بالدفعة الجديدة.

وحري بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل 2791 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1208 حالات شفاء، وتسع وفيات

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