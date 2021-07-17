وصول طائرة جديدة إلى تونس محملة بالمساعدة الطبية المغربية

هبة بريس ـ الرباط

وصلت طائرة جديدة للقوات الملكية الجوية، صباح اليوم السبت، إلى مطار تونس-قرطاج الدولي، في إطار الجسر الجوي لنقل المساعدة الطبية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسالها إلى تونس، التي تشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية التي وصلت إلى تونس حتى الآن، قد بلغ ثماني طائرات نقلت حوالي 103 أطنان و68 كلغ من المساعدات.

وتتكون المساعدة الطبية، التي أمر بها الملك، من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

ويندرج هذا القرار الملكي في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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