في الصورة : الحبيب المالكي

بعد تعيين المالكي رئيسا لمهرجان خريبكة .. مديرالمهرجان يستقيل

2021-07-17 / 1:16 مساءً
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هبة بريس : القسم الفني

اعلن الفنان و المخرج السينمائي لحسن زينون عبر حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” عن استقالته من الادارة الفنية لمهرجان الفيلم الافريقي بخريبكة و ذلك بعد تعيين المالكي رئيسا للمهرجان.

و كتب المخرج المغربي :”رسميا أستقيل من منصبي كمدير فني لمهرجان خريبكة السينمائي الأفريقي، و هذا احتراما لصديقي الراحل الأستاذ نور الدين الصايل”.

و يشار أن مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة هو مهرجان سينمائي للسينما الأفريقية يُقام في مدينة خريبكة، تأسس عام 1977، ويعتبر أحد أقدم وأهم مهرجانات الأفلام في المغرب.

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تعليق واحد

  1. داخلنا عليكم بالله ، ألا يوجد في المغرب شخص كفئ يمسك هادا المنصب من غير هاد السيد، أصبحنا نعيش في سجن كبير إسمه المغرب و السجان هو المخزن…

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