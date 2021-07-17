بعد تعيين المالكي رئيسا لمهرجان خريبكة .. مديرالمهرجان يستقيل

هبة بريس : القسم الفني

اعلن الفنان و المخرج السينمائي لحسن زينون عبر حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” عن استقالته من الادارة الفنية لمهرجان الفيلم الافريقي بخريبكة و ذلك بعد تعيين المالكي رئيسا للمهرجان.

و كتب المخرج المغربي :”رسميا أستقيل من منصبي كمدير فني لمهرجان خريبكة السينمائي الأفريقي، و هذا احتراما لصديقي الراحل الأستاذ نور الدين الصايل”.

و يشار أن مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة هو مهرجان سينمائي للسينما الأفريقية يُقام في مدينة خريبكة، تأسس عام 1977، ويعتبر أحد أقدم وأهم مهرجانات الأفلام في المغرب.

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