الناظور .. تفاصيل حادثة " مول الكاكاو " التي حجزت السلطات المحلية عربته

” مول الكاكاو “..رحلت من اسبانيا واقترضت المال من أجل مشروعي

2021-07-17 / 1:09 مساءً
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هبة بريس : وجدة

أثارت واقعة مصادرة عربة “مول الكاوكاو” من قبل السلطات المحلية بالناظور بعد زوال يومه الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، لدى رواد التواصل الاجتماعي تعاطفا واسعا.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة، صرح الشاب رضا كمال(26 سنة) ابن مدينة سيدي بنور صاحب العربة المعروف “بمول الكاواكو” لموقع هبة بريس، أنه تم ترحيله مؤخرا من إسبانيا، بعد ان وصل إليها مهاجرا سريا، واقترض مبلغ 5000 درهم من أصدقائه، من أجل الشروع في بيع الكاوكاو في شوارع مدينة الناظور، وتفاجأه بمطالبته من قبل السلطات المحلية بإخلاء المكان وحجز عربته.

وأشار المتحدث ذاته، أنه تم اقتياده إلى مركز الأمن بالناظور، بعد تدخل رجال السلطة المحلية وحجز عربته اليدوية التي يستعملها في بيع الكاوكاو.

وقد وجه الشكر لجميع المواطنين والمواطنات الذين تعاطفوا معه، وقدموا له الدعم والمساندة، في محنته هذه، وبخصوص تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة لما أصبح يعرف إعلاميا بـ “مول الكاوكاو” وهو بجوار عربة يدوية جديدة مملوءة بالفواكه الجافة، صرح أنها صورة قديمة تعود لسنة 2020 وليست بعد واقعة حجز عربته.

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