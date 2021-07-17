الشرقاوي للجزائر : المغرب ليس سيدنا المسيح…

هبة بريس ـ الرباط

الجزائر التي تدعم بشكل علني انفصاليي البوليساريو وتقرير المصير للصحراء، أعربت امس الجمعة 16 يوليوز عن تنديدها بتصريحات الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، التي أكد فيها بأن شعب القبائل يعاني من أطول احتلال أجنبي ويستحق تقرير المصير.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي قال بهذا الخصوص ” 40 سنة والجزائر تحاول مس المغرب في وحدته الترابية وتستهدف مؤسساته ورموزه الوطنية، وطيلة هذه السنون فضل المغرب الانحياز للغة الافعال والمنجزات، لكن بمجرد ان ذكر المندوب الأممي عسكر الجزائر بسياسة الكيل بمكيالين، حتى قامت الدنيا في قصر المرادية وإعلام العسكر واصابهم الجنون من بضعة كلمات كان لها سياقها ورسائلها،”

واضاف الشرقاوي ” طبعا المغرب حريص على وحدة الجزائر وسلامة أراضيها، لكن هاته القناعة تحتاج المعاملة بالمثل، فالمغرب ليس سيدنا المسيح تصفعه على خده الأيمن فيدير لك الخد الايسر، أو تأخذ رداءه فيعطيك إزاره…”

وختم تدوينته قائلا ” وكما تقول كوكب الشرق أم كلثوم للصبر حدود ”

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3