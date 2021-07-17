صحيفة اسبانية : "شيء ما يتغير" في العلاقات بين الرباط ومدريد
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صحيفة اسبانية : “شيء ما يتغير” في العلاقات بين الرباط ومدريد

2021-07-17 / 12:07 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إنه بعد تعيين وزير الخارجية الإسبانية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، عوض غونزاليس لايا، بدأ “شيء ما يتغير” في العلاقات بين الرباط ومدريد.

وأوضحت صحيفة “لارثون” أن اعتراض المغرب 344 مهاجرا كانوا متوجهين إلى جزر الكناري يشير إلى مناخ جديد بدأ مع التغيير في رأس الدبلوماسية الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك قد يكون خطوة أولى نحو إنهاء الأزمة الدبلوماسية ين البلدين.

وقالت الصحيفة إن خطوة البحرية سبقت إقالة لايا، إلا أن تغييرها المحتمل كان متدوالا في الأوساط الدبلوماسية المغربية، ما اعتبر خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة.

وأكدت الصحيفة انه مهما نشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخبر، فذلك يعني أن الجانب المغربي بدوره سيبدأ في اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة، بحسب تعبير الصحيفة،

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تعليق واحد

  1. لا يمكن عودة العلاقات مع اسبانيا الا اذا قدمت اعتذارا للمملكة المغربية واعترفت بالصحراء المغربية بعد ذلك ياتي مطلب تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية غير هذا لا يمكن للعلاقات ان تستمر معها

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