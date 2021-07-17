الدار البيضاء .. توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات
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التهريب الدولي للمخدرات يجر ستة أشخاص بالبيضاء للإعتقال

2021-07-17 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وبحوزتهم مجموعة من صفائح مخدر الشيرا المعدة كعينات للعرض على الزبناء المحتملين، قبل أن تقود عملية أمنية بمنطقة “الدروة” إلى توقيف مشتبه فيه آخر، وبحوزته 8 رزم بلغ وزنها الإجمالي 260 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي.

ومواصلة للأبحاث، يضيف البلاغ، أسفرت عملية أمنية لاحقة عن توقيف باقي المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع بمنطق “أولاد زيان” وسط مدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في تهريب هذه الشحنة المخدرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش التي تم إنجازها بمنازل المشتبه فيهم أسفرت أيضا عن حجز بطائق أداء ووثائق بنكية، فضلا عن حجز مبلغ 20 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.

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