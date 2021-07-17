حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

افتتح حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الجمعة، مقر الأمانة الإقليمية بخريبكة، بحضور المنسق الجهوي للحزب عادل بركات، وخليفة ماجيدي، وكيل اللائحة البرلمانية ورئيس جماعة أبي الجعد، والصحراوي بوطويل، وكيل اللائحة الجهوية ورئيس جماعة بني يخلف القروية، ووصيفه رئيس جماعة المفاسيس صالح العلافي، فضلا عن حسن مازي، المنسق الإقليمي للحزب ووكيل اللائحة بجماعة خريبكة، و وصيفه محمد أمغار، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين والمناضلين والمناضلات.

ورحب المنسق الإقليمي بالحضور، معتبرا ان هذا الافتتاح سيكون انطلاقة حقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم خريبكة، وبداية عهد جديد من التواصل الدائم والإنصات لهموم ومشاغل الساكنة، بأن يكون المقر مفتوحا في وجه الجميع.

وخلال هذه المناسبة ، اعرب المنسق الجهوي للحزب، عادل بركات، عن دعمه الكامل للحزب بإقليم خريبكة خلال الاستحقاقات المقبلة، مشددا في مداخلته على أن كل الظروف مواتية ليتبوأ الحزب مكانته اللائقة بالانتخابات القادمة، نظرا لحرارة الاشتغال، وكذا دينامية التنسيقية الإقليمية وكافة الأعضاء والمناضلين والمناضلات.

وخلال تدخل له ، أكد حسن مازي المنسق الإقليمي للحزب ووكيل اللائحة بجماعة خريبكة على أهمية التعاون بين أعضاء الأمانة الإقليمية والجهوية والأمانة العامة لحل كل الخلافات، وتذويب المشاكل حتى يكون الحزب في مستوى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بتظافر مجهودات الجميع، واستغلال العلاقات الاجتماعية.

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