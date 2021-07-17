فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين

2021-07-17 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم السبت أن بلاده ستشدد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبدءا من يوم غد الأحد، سيحتاج القادمون من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم، إلى تقديم نتيجة اختبار للكشف عن كوفيد-19 بتاريخ لا يزيد عن 24 ساعة قبل السفر لدخول فرنسا.

ويمكن أن تجرى الاختبارات حاليا قبل 48 ساعة للمسافرين من المملكة المتحدة وقبل 72 ساعة للدول الأخرى المذكورة.

وأضاف كاستكس أن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من أي بلد يمكنهم دخول فرنسا دون اختبار.

وأمس الجمعة تراجعت الحكومة البريطانية عن خطط لفتح السفر من فرنسا بسبب مخاوف بشأن سلالة “بيتا” لفيروس كورونا المنتشرة في البلاد.

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