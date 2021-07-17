وفاة متشرد في حادثة سير في إيموزار كندر

ع محياوي _ هبة بريس

عثر مجموعة من المواطنين، من ساكنة مدينة إيموزار كندر إقليم صفرو، حوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم أمس الجمعة ، على جثة متشرد غارقة في الدماء، وذلك بمقربة مدخل مدينة إيموزار .

وأفاد شهود عيان لـ” هبة بريس ″ من عين المكان بأن سيارة من النوع الخفيف دهست المتشرد ، ولقوة الصدمة لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وبعين المكان.

وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي بإيموزار كندر على الفور للقيام بالمتعين حيث جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، كما تم فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة.

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