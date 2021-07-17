تجدد المطالب بإنقاذ حياة الصحافي الريسوني
مطالب بإنقاذ حياة الصحافي الريسوني

منيب عن قضية الريسوني .. هل هذا هو المغرب الذي نحلم به؟

2021-07-17 / 9:40 صباحًا
1
هبة بريس ـ الرباط

بلغ الصحافي سليمان الريسوني، اليوم السبت، يومه الـ101 من الإضراب المفتوح عن الطعام، اذ لا زالت قضيته تكتسي اهتماما كبيرا من لدن الهيئات الحقوقية والنشطاء

وتعليقا على الوضع ، كتبت أمينة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على صفحتها بفيسبوك “100 يوم من الإضراب عن الطعام، وعائلته لا تعرف شيئا عن مصيره، ودفاعه لم يتمكن من زيارته، هل هذا هو المغرب الذي نحلم به؟”.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الريسوني، وأرفقوها بتدوينات وتعليقات تطالب بالحرية له، وبإنقاذ حياته، وتصحيح الاختلالات التي عرفتها محاكمته.

وكانت زوجة الريسوني، قد راسلت أمس رئيس النيابة العامة ووزير حقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون من أجل التدخل لمعرفة مصير سليمان، بعدما لم يتمكن دفاعه من زيارته.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” مول الكاكاو “..رحلت من اسبانيا واقترضت المال من أجل مشروعي

” مول الكاكاو “..رحلت من اسبانيا واقترضت المال من…

2021-07-17 / 1:09 مساءً
Photo of الشرقاوي للجزائر : المغرب ليس سيدنا المسيح…

الشرقاوي للجزائر : المغرب ليس سيدنا المسيح…

2021-07-17 / 12:28 مساءً
Photo of التهريب الدولي للمخدرات يجر ستة أشخاص بالبيضاء للإعتقال

التهريب الدولي للمخدرات يجر ستة أشخاص بالبيضاء للإعتقال

2021-07-17 / 11:52 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

2021-07-17 / 9:02 صباحًا
Photo of البيضاء…درك الهروايين يطيح بأكبر مزود ” السكايرية”

البيضاء…درك الهروايين يطيح بأكبر مزود ” السكايرية”

2021-07-16 / 11:30 مساءً
Photo of معبر الكركرات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و369 كلغ من المخدرات

معبر الكركرات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و369 كلغ من…

2021-07-16 / 11:10 مساءً
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”

المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”

2021-07-16 / 10:39 مساءً
Photo of ستينية تتظاهر بشكل حضاري في الشارع العام بالجديدة ضد الفساد

ستينية تتظاهر بشكل حضاري في الشارع العام بالجديدة ضد…

2021-07-16 / 10:24 مساءً
Photo of باحث مغربي: التلقيح أظهر فعاليته في كبح انتقال الفيروس

باحث مغربي: التلقيح أظهر فعاليته في كبح انتقال الفيروس

2021-07-16 / 10:00 مساءً
Photo of سطات…أزيد من 4000 سيارة تدخل الحرم الجامعي لهذا السبب

سطات…أزيد من 4000 سيارة تدخل الحرم الجامعي لهذا السبب

2021-07-16 / 7:42 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق