معبر الكركرات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و369 كلغ من المخدرات

هبة بريس- متابعة

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات الحدودي، زوال اليوم الجمعة، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين و369 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في الهيكل الحديدي لشاحنة للنقل الدولي للبضائع كانت متوجهة نحو إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، رهن إشارة المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، وذلك لمباشرة إجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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