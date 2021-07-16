توقيف شخص يتداول أوراقا مالية مزورة بسوق للماشية بميدلت
الصورة من الارشيف

البيضاء…درك الهروايين يطيح بأكبر مزود ” السكايرية”

2021-07-16 / 11:30 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

أكدت هبة بريس، أن المدعو ” الرويدة” سقط في كمين محكم لدرك الهراويين بمدينة الدار البيضاء وهو متلبس بنقل مايقارب طن نصف من مسكر الماحيا ما مجموعه 300 قنينة على متن سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية ثلاثية العجلات.

” الرويدة” الذي يعد من أكبر مزودي ” السكايرية” خاصة والجميع يعيش على وقع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى السعيد، كان بصدد انزال حمولته لترويجها بالمنطقة والتي من شأنها أن ترفع منسوب الجريمة بشتى أنواعها قد تعيق المجهودات المبدولة من قبل عناصر الدرك الملكي بهذه المنطقة التي تضم بين ثنايا كثافة سكانية كبيرة وأن معظم شبابها يعانون البطالة.

وأضافت ذات المصادر أن اعتقال المشتبه فيه، جاء في سياق الحملات الروتينية التي تقوم بها العناصر الامنية التابعة لمركز درك الهراويين، اذ توصلت بمعلومات مفادها أن كمية كبيرة من مسكر الماحيا في طريقها إلى منطقة الهراويين بصدد ترويجها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مما جعل المحققين يعملون على نصب كمين محكم تمت من خلاله مفاجأة المعني واخضاعه لتفتيش دقيق اسفر عن حجز صيد ثمين يتضمن الكمية المذكورة سلفا ليتم اقتياده ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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