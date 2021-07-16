المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”

2021-07-16 / 10:39 مساءً
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هبة بريس-

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عن وضع برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى، وذلك خلال الفترة الممتدة من الجمعة 16 يوليوز إلى غاية الأحد فاتح غشت 2021.

وذكر المكتب، في بلاغ، أنه وضع بمناسبة حلول عيد الأضحى 1422 هـ التي تتوقع تدفق للمسافرين الذي تشهده عادة هذه الفترة، برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”، يغطي الفترة الممتدة ما بين الجمعة 16 يوليوز والأحد فاتح غشت.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يشمل برمجة قطارات إضافية يصل عددها إلى 210 قطارا في اليوم، تهم كل الشبكة السككية، مع تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، بهدف ضمان تنقل المسافرين في أحسن ظروف الراحة والأمان.

وأبرز المصدر ذاته، أنه في إطار استمرار التدابير الوقائية المتخذة ضد وباء كوفيد -19، فإن المكتب يذكر زبناءه بضرورة الحفاظ على التدابير الحاجزية في المحطات وعلى متن القطارات، مشيرا إلى أنه سيعمل على توفير كل الوسائل الضرورية المتعلقة بالاحترام التام للتدابير الوقائية والمتعلقة بالنظافة، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وذلك لتعزيز الحفاظ على صحة المسافرين والمستخدمين على حد سواء.

واقتناعا منه بأن حركية ذات حماية هي هدف الجميع، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يضيف البلاغ، يطلق حملة تواصلية للعموم تحت شعار “عاش من شافكوم”، داعيا إلى الاحترام التام والالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل رحلات آمنة ومسؤولة.

وللاستعلام حول هذا البرنامج الخاص بالعيد، دعا المكتب زبناءه للتواصل بانتظام عبر مختلف قنواته التواصلية الرسمية: مراكز الاستقبال بالمحطات ومركز خدمة الزبناء بالاتصال ب2255، وموقع الإنترنت (www.oncf-voyages.ma)، وعلى تطبيق الواتساب على الرقم 0667652255 وتطبيق الهاتف ONCF Trafic.

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