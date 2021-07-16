ستينية تتظاهر بشكل حضاري في الشارع العام بالجديدة ضد الفساد

2021-07-16 / 10:24 مساءً
1
أحمد مصباح – الجديدة

غير بعيد من تقاطع شارع باستور وشارع الحسن الثاني، بعاصمة كالة، انتصبت سيدة في عقدها السادس، صباح اليوم الجمعة، في زاوية على الرصيف، وهي تحمل في يديها، في وقفة احتجاج وتنديد، يافطة كتبت عليها بأحرف بارزة باللونين الأحمر والأسود، عبارة من 4 كلمات مزلزلة: “كفى فسادا، طفح الكيل”، كما يظهر من الصورة التي التقطتها الجريدة، بعد إذن السيدة التي كانت تتظاهر بمفردها، وبشكل حضاري وسلمي ومسالم، ضد الفساد، دون إثارة الفوضى أو عرقلة مظاهر الحياة العامة.

هذا، وكانت السيدة التي تظاهرت في الشارع العام، في مبادرة فردية غير مسبوقة في عاصمة دكالة، بعيدا التأطيرات والمزايدات السياسوية-البراغماتية، وهي بالمناسبة من النخبة المثقفة من نساء ورجال التعليم (l’intelligentsia)، تثير انتباه وفضول مستعملي الطريق، من سائقي العربات، وراجلين ومارة كانوا يتحدثون إليها، على غرار ما فعلت الجريدة. حيث أعربت عن أسفها وحسرتها لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، والفساد المستشري في المرافق والقطاعات العمومية، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، التي توشك، على بعد حوالي أقل من ثلاثة أشهر، على إنهاء ولايتها الانتخابية الثانية. حزب المصباح الذي يستعد بقياداته ووجوه المألوفة، لخوض غمار تجربة انتخابية ثالثة، على ضوء الاستحقاقات التي سيعرفها المغرب، شهر شتنبر 2021.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء…درك الهروايين يطيح بأكبر مزود ” السكايرية”

البيضاء…درك الهروايين يطيح بأكبر مزود ” السكايرية”

2021-07-16 / 11:30 مساءً
Photo of معبر الكركرات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و369 كلغ من المخدرات

معبر الكركرات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و369 كلغ من…

2021-07-16 / 11:10 مساءً
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”

المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا “خاصا بعيد الأضحى”

2021-07-16 / 10:39 مساءً
Photo of باحث مغربي: التلقيح أظهر فعاليته في كبح انتقال الفيروس

باحث مغربي: التلقيح أظهر فعاليته في كبح انتقال الفيروس

2021-07-16 / 10:00 مساءً
Photo of سطات…أزيد من 4000 سيارة تدخل الحرم الجامعي لهذا السبب

سطات…أزيد من 4000 سيارة تدخل الحرم الجامعي لهذا السبب

2021-07-16 / 7:42 مساءً
Photo of الغرفة الأطلسية الوسطى تنبه من خطورة الصيد الجائر للاخطبوط في آخر دوراتها

الغرفة الأطلسية الوسطى تنبه من خطورة الصيد الجائر للاخطبوط…

2021-07-16 / 6:46 مساءً
Photo of طنجة.. قرار جماعي بمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع والأحياء

طنجة.. قرار جماعي بمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع والأحياء

2021-07-16 / 6:09 مساءً
Photo of عيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: العرض كاف لسد الطلب المُرتقب

عيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: العرض كاف لسد الطلب المُرتقب

2021-07-16 / 6:03 مساءً
Photo of أكادير : إنطلاق الندوة الوطنية ” المحاكمة العادلة بعد 10 سنوات من دستور 2011

أكادير : إنطلاق الندوة الوطنية ” المحاكمة العادلة بعد…

2021-07-16 / 4:40 مساءً
Photo of تسجيل 2791 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

تسجيل 2791 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في…

2021-07-16 / 4:30 مساءً

تعليق واحد

  1. فعلا انه متجدر ويشكل خطر على الجبهة الداخلية للوطن لان المواطن أصبح يشكك في وطنيته أمام هذه المجموعة من اللقطاء الفاسدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق