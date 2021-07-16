فيضانات ألمانيا.. سفارة المغرب ببرلين تُحدث خلية أزمة لرصد أوضاع الجالية

هبة بريس- الرباط

أنشأت السفارة المغربية بألمانيا، اليوم الجمعة 16 يوليوز الجاري، خلية أزمة لرصد أوضاع الجالية المغربية المتواجدة في المناطق المتضررة، جراء الفيضانات التي تشهدها ألمانيا في الأيام الأخيرة.

وذكر بيان للسفارة المغربية في ألمانيا، أنه إلى حدود اللحظة لم يتم إبلاغ السفارة عن أي حالة اختفاء أو وفاة، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة الجميع رقم هاتف خلية الأزمة الذي هو 4916093853294+

ولفتت السفارة إلى أن القنصلية العامة للمملكة المغربية في دوسلدورف تتعبأ لمراقبة هذا الوضع عن كثب.

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