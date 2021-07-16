المساعدات المغربية التونسية

تواصل الجسر الجوي.. وصول 4 طائرات أخرى محملة بمساعدات طبية عاجلة الى تونس

2021-07-16 / 9:19 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يتواصل الجسر الجوي المغربي لنقل المساعدة الطبية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسالها إلى تونس، التي تشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19، بوصول أربع طائرات أخرى إلى مطار قرطاج.

وبهذا يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات المسلحة الملكية التي حطت بتونس، بلغ سبع طائرات على متنها حوالي 89 طنا و99 كلغ من المساعدات.

وتتكون المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

ويندرج هذا القرار الملكي في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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