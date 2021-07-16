“لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب “لشعب القبائل” وتطالبه بالتوضيح
يبدو أن الجزائر التي أنفقت خزائن “سليمان” على دعم الأطروحة الانفصالية بالصحراء المغربية ، أغضبها لحد “الجنون ردّ ممثل الدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة الداعي الى دعم حق” شعب القبائل في تقرير مصيره “، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية بالخطوة داعية الى تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وفي بيان لها نددت الخارجية الجزائرية قائلة :” الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح ل“حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي يتعرض لـ “أطول احتلال أجنبي”.
وأضاف بيان المرادية “إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”.
وزاد بيان الجزائر قائلا “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة”
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كيف شعرت الجزائر وأخص بالذكر قصر المرادية وكبراناتها يجب على المملكة الذهاب بعيدا فى هدا الطرح لكون كبرانات المرادية وجب التعامل ٠بالمثل المغرب عنا لمدة تفوق ٤٥ سنة من مكائد الكبرانات وجاء وقت البرد بالمثل. تحيا الدبلوماسية المغربية.
الجزائر تريد توضيحات من المغرب إزاء دعمه لشعب القبائل وكل شيء واضح وضوح شمس الصحراء المغربية.وهل سبق وان اعطت الجزائر توضيحات مقنعة حول دعم الانفصال في المغرب.فتارة تقول انها مع الشعوب في تقرير مصيرها،وتارة أخرى تدعي انها ليست طرفا في قضية الصحراء،وتارة اخرى تجهر وتتباهى بدعمها لجبهة وهمية.لقد حان الوقت لدعم جمهورية القبائل المحتلة من طرف الجزائر منذ عقود خلت.
الباديء اظلم.
ليس فقط القبائل الدين يطالبون بالاستقلال كل الشعب الجزائري يتضاهر يوميا ويطالب برحيل العسكر ودميته تبون بمعنى الكلمة الشعب الجزائري يطالب بالاستقلال من حكام العسكر
الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة مع استقلال دولة القبايل الشقيقة عاصمتها تيزي وزو شعب يرزخ تحت نير الاستعمار الجزائري الغاشم ان الاوان للمجتمع الدولي ان يدافع عن شعب القبائل المضطهد من المخزن الجزائري عاشت القبائل حرة وقريبا علم سفارة القبائل يرفرف عاليا في سماء دول المعمور هنيئا لشعب القبايل فالعالم يدرك معاناة شعب القبايل
كان على المغرب منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي أن يثير قضية استقلال القبايل وأن يتبناها ويدعمها ويستقبل ممثليها وذلك مباشرة بعدما تبنت الحرائر قضية الإنفصاليين.
تأخر المغرب في دعم القبائل وظل يراعي الجورة لكن حكام الجزائر لا يراعون حق الجورة اذن لي ليها والبادئ اظلم