“لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب “لشعب القبائل” وتطالبه بالتوضيح

هبة بريس- الرباط

يبدو أن الجزائر التي أنفقت خزائن “سليمان” على دعم الأطروحة الانفصالية بالصحراء المغربية ، أغضبها لحد “الجنون ردّ ممثل الدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة الداعي الى دعم حق” شعب القبائل في تقرير مصيره “، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية بالخطوة داعية الى تقديم توضيحات بهذا الخصوص.

وفي بيان لها نددت الخارجية الجزائرية قائلة :” الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح ل“حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي يتعرض لـ “أطول احتلال أجنبي”.

وأضاف بيان المرادية “إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”.

وزاد بيان الجزائر قائلا “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة”

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