“لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب “لشعب القبائل” وتطالبه بالتوضيح
يبدو أن الجزائر التي أنفقت خزائن “سليمان” على دعم الأطروحة الانفصالية بالصحراء المغربية ، أغضبها لحد “الجنون ردّ ممثل الدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة الداعي الى دعم حق” شعب القبائل في تقرير مصيره “، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية بالخطوة داعية الى تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وفي بيان لها نددت الخارجية الجزائرية قائلة :” الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح ل“حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي يتعرض لـ “أطول احتلال أجنبي”.
وأضاف بيان المرادية “إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”.
وزاد بيان الجزائر قائلا “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة”
27 تعليقات
Bravo le Maroc
نعم الشعب الامازيغي العريق الذي يسكن شمال افريقيا ككل وجذوره في المغرب اي المغرب الكبير هذا ما جنيتم على انفسم
القباءل جمهورية محتلة ويجب ان تحصل على استقلالها من الفراقشية حالا وبدون تاخير
هههههههه حلال عليهم حرام علينا، عاشت المملكة المغربية عاش ملك بلادي المغرب
كلنا نحن الشعب المغربي مع تقرير مصير شعب القبائل وباقي الشعوب الضطهدة من قبل العصابة العسكرية الحاكمة بما فيها الشعب الجزائري الشقيق ،عملا بقول الشاعر (ألا نجهل فوق جهل الجاهلين) صدق الشاعر وكذب العسكر
من كانت. بيتهه من ززجاج لا يرمي الآخرين بالحجر
خليهم اتقلاو بزيتهم، الكيل بمكيالين
حتى توضح لينا الخارجية الجزائرية عن سبب المؤامرة لتقسيم المملكة المغربية أولا
كما اشار السيد منار السليمي ان حكام الجزائر اصيبوا بالخرف . لقد تبعثرت اوراقهم فاختلط عليهم الحابل بالنابل
العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم.هذا هو الذي يسمى الرد بالمثل. لان صبر المملكة المغربية اكيد قد نفذ مع جار السوء هذا وتدخلاته وخبثه وكذبه وبهتانه.
سبحان الله. حلال عليكم وحرام علينا.
نحن المغاربة وجب علينا مستندا اخواننا القبائل في استقلاهم الكامل دون نقصان
وخصوصا نحن أمازيغ المغرب فإننا معكم
ءازول ءييتما تليلا ءي لقباءال.
قبح الله سعيكم يا جزائر العسكر
45 عاما وأنتم تدعمون إرهاب البليزبال
وتريدون توضيح وماذا عساكم تفهمون يا بلداء
من كان بيته زجاج قبل يرمي الناس بالحجارة. الجزائر منافقة وعدوة للمغرب . لو كانت الجزاير عاقلة فعن اي استعمار تتحدث؟ ، لقد استرجع المغرب اقليم الصحراء من اسبانيا في 1975 ، وهناك توثيق لهذا لخروج المستعمر الاسباني من اراضي المغرب . وتريد المافيا الحزائر ان تزور الامور وتقول ان المغرب محتل ، هل هذا حق يا جزائر؟
اظن الان ان المغرب عليه واجب انساني وتاريخي وسياسي ان يساند استقلال القبائليين من الشرذمة بكل ما أوتي من حنك سياسة ودبلوماسية في جميع محافل الدولية .
هذا هو الصواب. قليلي الحياء.يعبثون بخيرات الشعب من أجل شرذمة من الانفصالين.على المغرب ان يحتضن حكومة القبايل ويدعمها كما تدعم الجزائر الانفصاليين ماليا وسياسيا وحتى عسكريا.على المغرب ان يفتح تمثيلية لشعب القبايل بالرباط مثل تمثيلية الانفصاليين بالجزائر العاصمة.
هادي البداية
و مازال مازال
شعب الطوارق
شعب الأزواد
خمسين سنة و حنا صابرين لهبالكم و نتمى كل مرة تجي حكومة عاقلة لكن بدون جدوى
الأن مع المغرب الجديد نقسم برب الكعبة مازال تجبدو الصحراء المغربية على فمكم و الله حتى نعترف بالجمهورية القبالية و سفارتها في مكان سفارة الجزائر حاليا بعد طردكم منها
بما ان الجزائر تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها عليها الآن أن تدعم أطروحة المغرب في حق تقرير مصير شعب القبائل
ضربني وبكى سبقني وشكا
ماذا تريد الجزائر من توضيح السن بالسن و البادىء اضلم .
اذا كانت الجزائر تدافع عن الشعوب في تقرير مصيرها فالمغرب كذلك اراد ان يمشي في هذه الطريق لعل و عسى ان ينال الاجر من الله و الاعتراف بدولة القبائل و انشاء الله سندافع عن كل من اراد أن ينفصل من الجزائر .اما المغرب فليس هناك بداخله من يطالب بالانفصال سوى مكيدة من الجزائر التي تريد بيدها تقسيم المغرب.. لهذا يجب ان تعطي السيادة لجمهورية القبائل الأمازيغية الديمقراطية مادامت هذه الجمهورية تطالب ذلك من شعبها كافة .
les conquetes coloniales francaises ont impose un fait accompli appele algerie qui n est autre qu un etat fonctionnel dirige par des agents du colonialisme et qui utilisent des subferuges et un lexique assaisonne de revolutionarisme verbal pour detourner et amuser la galerie.il est plus que temps que les verites qui blessent soient dites tout hautement.bravo Monsieur HILAL .si les choses avaient ete dites de maniere claire et sans concession depuis la drole d independence par referendum golliste on en serait pas la aujourd hui.
les conquetes coloniales francaises ont impose un fait accompli appele algerie qui n est autre qu un etat fonctionnel dirige par des agents du colonialisme et qui utilisent des subferuges et un lexique assaisonne de revolutionarisme verbal pour detourner et amuser la galerie.il est plus que temps que les verites qui blessent soient dites tout hautement.bravo Monsieur HILAL .si les choses avaient ete dites de maniere claire et sans concession depuis la drole d independence par referendum golliste on en serait pas la aujourd hui.