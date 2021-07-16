سطات…أزيد من 4000 سيارة تدخل الحرم الجامعي لهذا السبب

2021-07-16 / 7:42 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

عرف محيط الحرم الجامعي بجامعة الحسن الأول بسطات على مدى يومين، حالة استنفار واكتظاظ غير مسبوقين جراء استقباله لأزيد من 4000 سيارة قادمة من مختلف المدن المغربية لمواطنين رافقوا أبناءهم لإجراء امتحانات ولوج كليات الطب والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير التي عرفت حضورا كبيرا للمتبارين والمتباريات من حاملي شواهد الباكالوريا.

محيط الحي الجامعي الذي تحول إلى محج لمئات العائلات وهن يرافقن أبناءهن وبناتهن في جو زاد من حماسته ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها عاصمة الشاوية، حيث شوهد العشرات من المواطنين وهم يركنون سياراتهم بمحيط المكان ومنهم من سارع إلى ظل شجرة تقيه شر الحر القائم، ومنهم من ترجل من سيارته وتركها واستلقى بالفضاء الغابوي المثاخم للحرم الجامعي، وعيونهم على ساعاتهم اليدوية ينتظرون الاعلان عن انتهاء فترة الامتحانات المخصصة.

وما أن بدأت أفواج الممتحنين تغادر أسوار كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومدرجات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حتى اختنقت حركة السير بسبب الاكتظاظ الحاصل نتيجة عدد السيارات الوافدة، الأمر الذي تدخلت على إثره عناصر شرطة المرور التي عززت من تواجدها تسهيلا لفك الحصار الحاصل وتمكين المتوافدين من عبور سلس دون تسجيل حوادث تذكر.

ويذكر أن شرطة المرور بمدينة سطات بقيادة وجوه شابة وأخرى مشهود لها بالكفاءة المهنية، أطلقت حملات أمنية لضبط المخالفين وتسجيل مخالفات عدة وحجز العديد من السيارات التي توجد في وضعيات غير قانونية وإيداعها المحجز البلدي الذي امتلأ عن آخره ولم يعد يستوعب المزيد على تعبير ذات المصادر، وهي الحملة الأمنية التي نالت استحسان الساكنة، وجعلت من المدينة فضاء مفتوحا في وجه حركة السير والجولان.

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