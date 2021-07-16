بعد فضيحة”بن بطوش”.. صحيفة اسبانية : غالي سبق أن أقام باسبانيا تحت اسم “سيدي محمد عبد الليل”

هبة بريس- الرباط

كشفت وسائل إعلام اسبانية ، أن زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي ، الذي دخل اسبانيا تحت اسم مزور “محمد بنبطوش” وتسبب في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط ، (كشفت) أنه كان مقيمًا في “تالافيرا دي لا رينا” (توليدو) منذ عام 2016.

وبحسب صحيفة “ليبيرتاد ديجيتال” فان “غالي” قد أقام في إسبانيا ، وتحديداً في مدريد ، منذ عام 2006 ، قبل عامين من توجيه الاتهام إليه في قضايا اغتصاب وتعذيب، بهوية مزورة تحمل إسم ” سيدي محمد عبد الليل” .

جدير بالذكر أن التحقيقات التي باشرها القضاء الاسباني حول الجهة التي سمحت بدخول زعيم الانفصاليين الى اسبانيا بهوية مزورة، كشفت عن مسؤولية مباشرة لوزيرة الخارجية المقالة ارانشا غونزاليسا لايا ، الأمر الذي عجل باقالتها من منصبها مايعد انتصارا للدبلوماسية المغربية.

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