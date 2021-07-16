أمزازي يتتبع استعدادات الدخول المدرسي المقبل بإقليم تطوان

هبة بريس- تطوان

حل سعيد أمزازي اليوم الجمعة مرفوقا بالوزير المنتدب في التعليم العالي والكاتب العام للوزارة بجماعة السحتريين القروية بإقليم تطوان، حيث قام بتدشين مدرسة جماعاتية بغلاف مالي ناهز 7 ملايين درهم.

وقد وقف الوزير خلال زيارته على جاهزية المؤسسة لاستقبال أبناء وبنات المنطقة في شهر شتنبر المقبل سواء من حيث مرافقها أوتجهيزاتها.

هذا وتعد هذه المؤسسة التي تصل طاقتها الاستيعابية ل 640 تلميذا مركبا تربويا متكاملا بحيث تشتمل على 14 حجرة دراسة ومطعم مدرسي ووحدتين للتعليم الأولي وساحة ألعاب وملعب ومكتبة بالإضافة إلى قاعة للمعلوميات.

وقد تم بهذه المناسبة وفي إطار مأسسة التعليم الرقمي داخل المنظومة توزيع 67 حقيبة معلوماتية على مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم.

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