انجلترا.. انتحار قس اتهم زورا بالاعتداء جنسيا على أطفال

هبة بريس- وكالات

تعرضت كنيسة إنجلترا لانتقادات شديدة بعد أن أقدم قس بريطاني على الانتحار عقب تحقيق في اتهامات كاذبة تتعلق باعتدائه جنسيا على أطفال.

وتوفي آلان غريفين، 78 عاما، في نوفمبر عام 2020 بعد أن خضع لعام كامل من التحقيقات من دون حتى إثبات الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت قاضية التحقيق في الوفاة ماري هاسيل إن الاتهامات “لم تكن مدعومة بأي شكوى أو شهود أو جهات اتهام”، وتحدثت إلى رئيس أساقفة كانتربري عن “أوجه القصور في التحقيق التي ظهرت إلى النور”.

وجرى الاتصال للحصول على تعليق من كنيسة إنجلترا

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